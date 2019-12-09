К решению вопроса преображения «Дворянского гнезда» решили привлечь жителей других регионов Свою концепцию нового дизайна рекреационной зоны может предложить любой россиянин. В Орле официально объявлен конкурс проектов.





Двухэтапный конкурс организует департамент по проектам развития территорий. На первом этапе принимаются заявки и первичные материалы – эскизные предложения, портфолио и эссе.



На втором этапе нужно предложить разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории. Участниками могут стать физические лица от 18 лет, юридические лица, некоммерческие организации, творческие коллективы и консорциумы. Автор победившего проекта будет награжден премией в 400 тысяч рублей.



Указ Губернатора Орловской области «О проведении открытого всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле»







Артём Ежаков

9 декабря 2019 года



