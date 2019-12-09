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К решению вопроса преображения «Дворянского гнезда» решили привлечь жителей других регионов

Свою концепцию нового дизайна рекреационной зоны может предложить любой россиянин. В Орле официально объявлен конкурс проектов.


Двухэтапный конкурс организует департамент по проектам развития территорий. На первом этапе принимаются заявки и первичные материалы – эскизные предложения, портфолио и эссе.

На втором этапе нужно предложить разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории. Участниками могут стать физические лица от 18 лет, юридические лица, некоммерческие организации, творческие коллективы и консорциумы. Автор победившего проекта будет награжден премией в 400 тысяч рублей.

Указ Губернатора Орловской области «О проведении открытого всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса на лучшую концепцию пространственного развития литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо» в городе Орле»



Артём Ежаков
9 декабря 2019 года
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