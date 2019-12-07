Баскетболистки ОрёлГУ обыграли питерских «Чёрных медведей» Встреча c баскетболистками Санкт-Петербурского «Политеха» прошла сегодня в Орле в рамках студенческой Суперлиги.





Основное время победителя не выявило, поэтому команды сыграли дополнительную пятиминутку. Успеха удалось добиться в овертайме. Итог матча 71:70 в пользу орловчанок.



Повторная встреча соперников состоится завтра в 12:00 на площадке спорткомплекса ОГУ им. Тургенева.





Анастасия Дорохова

7 декабря 2019 года



