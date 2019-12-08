Орловские барабанщицы выиграли межрегиональный чемпионат ударных инструментов Ансамбль «Триумф» стал лучшим в категории «мажоретки-барабанщицы».





Состязания музыкантов прошли в Курске. Жюри оценивало музыкальность, сложность исполняемых произведений и подачу материала.



Отметим, что кроме командной награды грамотой была отмечена и руководитель проекта – Инна Шевцова.



Напомним, орловские барабанщицы попали в Книгу рекордов Гиннеса, в Санкт-Петербурге они установили мировой рекорд на самое громкое и продолжительное крещендо.









Анастасия Дорохова

8 декабря 2019 года



