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В Орле пройдет фестиваль научного кино

Место проведения – ОГУ имени И.С.Тургенева.


С 10 по 21 декабря в корпусе ОГУ по адресу: Орёл, Наугорское шоссе, 40 зрители смогут увидеть пять фильмов о флоре и фауне Земли, устройстве Вселенной, искусственном разуме. Трансляции этих фильмов пройдут в рамках проекта ФАНК.

ФАНК — это фестиваль актуального научного кино нового формата, который представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов.


Анастасия Дорохова
9 декабря 2019 года
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