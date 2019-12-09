В Орле пройдет фестиваль научного кино Место проведения – ОГУ имени И.С.Тургенева.





С 10 по 21 декабря в корпусе ОГУ по адресу: Орёл, Наугорское шоссе, 40 зрители смогут увидеть пять фильмов о флоре и фауне Земли, устройстве Вселенной, искусственном разуме. Трансляции этих фильмов пройдут в рамках проекта ФАНК.



ФАНК — это фестиваль актуального научного кино нового формата, который представляет самые интересные полнометражные документальные фильмы о науке со всего мира, созданные за последние пять лет. ФАНК отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном, и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов.





Анастасия Дорохова

9 декабря 2019 года



