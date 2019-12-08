В Орле открылся пункт приёма книг для буккроссинга Пополнить «библиотеки» могут все желающие.





Пункт приёма книг находится по адресу: переулок Молодогвардейский, дом 15 . Время работы: с 10:00 до 19:00.



Напомним, ранее после завершения первой очереди ремонта городского парка, в нем появились два шкафчика для буккроссинга.

Буккро́ссинг (англ. BookCrossing) или книговорот — хобби и общественное движение. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте (парк, кафе, поезд, библиотека, станция метро), для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот, в свою очередь, должен повторить это же действие.





Анастасия Дорохова

8 декабря 2019 года



