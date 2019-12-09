В Орле горел склад вторсырья Пострадавших нет.





Вечером в воскресенье на пульт 112 поступило сообщение о возгорании складского помещения по переулку Культурному, 30. На месте пожара работали пожарные ПСЧ-3 и СПСЧ. Пожар был локализован, окончательная ликвидация возгорания заняла несколько часов.





Иван Суверин

9 декабря 2019 года



