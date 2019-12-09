Сегодня Орловский областной центр народного творчества отмечает 80-летие В честь этого события пройдет праздник в театре им. Тургенева.





С 13:00 в фойе начнут работу различные площадки – фотовыставка проектов, которые реализуют коллективы центра творчества, экспозиция народных ремесел и многое другое. Будет организовано дефиле народных костюмов.



А в 14:00 начнется юбилейный концерт.





Мария Семак

9 декабря 2019 года



