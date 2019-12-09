понедельник 9.12.2019 17:12:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Прокуратура Орловской области комментирует
Деловая жизнь
Контакты

В Орле сбили велосипедиста

ДТП произошло в Орле 7 декабря в 15:15.


26-летний водитель, управляя автомобилем «Лифан», при выезде с прилегающей территории дома №53 по ул. Комсомольской не уступил дорогу и допустил наезд на 14-летниего велосипедиста, который следовал на велосипеде «Аист» по тротуару. Подросток катался на велосипеде без сопровождения взрослых.

В 17:10 минут в травпункт НКМЦ им. З.И. Круглой подросток обратился за медицинской помощью, ему назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 7 человек получили телесные повреждения (среди них 5 несовершеннолетних), 1 погиб.


Орловское Информбюро
9 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.