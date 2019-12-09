В Орле сбили велосипедиста ДТП произошло в Орле 7 декабря в 15:15.





26-летний водитель, управляя автомобилем «Лифан», при выезде с прилегающей территории дома №53 по ул. Комсомольской не уступил дорогу и допустил наезд на 14-летниего велосипедиста, который следовал на велосипеде «Аист» по тротуару. Подросток катался на велосипеде без сопровождения взрослых.



В 17:10 минут в травпункт НКМЦ им. З.И. Круглой подросток обратился за медицинской помощью, ему назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 7 человек получили телесные повреждения (среди них 5 несовершеннолетних), 1 погиб.





Орловское Информбюро

9 декабря 2019 года



