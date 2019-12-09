Орловские предприниматели осваивают сферу образования В этом помогает национальный проект поддержки предпринимательства.





Изучать иностранный язык без принуждения, с удовольствием и в почти домашней обстановке – такой возможностью пользуются юные орловцы в Северном районе города. Там два месяца назад открылась языковая школа.



Когда предприниматель Денис Илюхин решил стать индивидуальным предпринимателем, он и представить себе не мог, насколько быстро осуществиться его идея. Помог национальный проект поддержки предпринимательства. В региональном центре «Мой бизнес» на Салтыкова-Щедрина, 34 готовы были содействовать буквально во всем.

Денис Илюхин, предприниматель: «Нам сделали бизнес-план, предоставили бухгалтерские услуги, сделали полностью анализ рынка – это очень обширная работа, настроили нам соцсети. Нам очень повезло, что у нас в области есть такая поддержка.

Во всем мире сфера услуг занимает примерно такую же долю рынка, как и торговля, однако считается менее прибыльной. Берутся за нее неохотно. В региональном центре «Мой бизнес» считают, что при грамотном подходе и всесторонней поддержке, в первую очередь со стороны государства, успеха можно добиться в любом деле.

Ольга Гарбузова, руководитель маркетингового агентства: «У каждого старт-апа, практически у 90%, нет финансов, нет знаний, а центр поддержки предпринимательства дает такое подспорье – действительно колоссальное. Где старт-ап может взять 50-70 тысяч рублей, если это не кредитные средства? И оказание таких услуг является хорошей поддержкой для нового бизнеса».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» это целый комплекс мер поддержки. Один из приоритетов - финансовая помощь. Фонд микрокредитования занимается этим уже 10 лет. В этом году в его арсенале почти 500 миллионов рублей.

Валентина Коськина, руководитель фонда микрокредитования малого и среднего бизнеса: «Мы выдали уже больше 300 займов на сумму 400 с лишним миллионов рублей. Сейчас у нас самый востребованный период, клиентов много, заявок много, и мы думаем, что эту сумму мы доведем до 500 миллионов рублей в пределах нашей капитализации».

Благодаря региональному проекту «Про100бизнес» и открытию центра «Мой бизнес» процедура получения финансовой поддержки значительно упростилась. Перечень документов и сроки их рассмотрения минимальные. Средства выделяются без проволочек на самых демократичных условиях.





Оксана Гранн

9 декабря 2019 года



