В Орле припаркованный автомобиль совершил наезд на человека ДТП произошло 8 декабря в 20:45 минут у дома № 58 по улице Горького.





Не успел водитель «Шкоды Октавия» выйти из своего авто, как оказался придавленным к своей машине другим транспортным средством – «Пежо Боксером». Как выяснилось у «Пежо» был неисправен стояночный тормоз, при этом его владелец знал о неисправности, но все равно рискнул припарковать его во дворе дома.



В результате ДТП пострадавшему были причинены телесные повреждения, он доставлен в Орловскую областную больницу, не госпитализирован.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 7 человек получили телесные повреждения (среди них 5 несовершеннолетних), 1 погиб.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

9 декабря 2019 года



