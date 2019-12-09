понедельник 9.12.2019 17:12:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Прокуратура Орловской области комментирует
Деловая жизнь
Контакты

В Орле припаркованный автомобиль совершил наезд на человека

ДТП произошло 8 декабря в 20:45 минут у дома № 58 по улице Горького.


Не успел водитель «Шкоды Октавия» выйти из своего авто, как оказался придавленным к своей машине другим транспортным средством – «Пежо Боксером». Как выяснилось у «Пежо» был неисправен стояночный тормоз, при этом его владелец знал о неисправности, но все равно рискнул припарковать его во дворе дома.

В результате ДТП пострадавшему были причинены телесные повреждения, он доставлен в Орловскую областную больницу, не госпитализирован.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 7 человек получили телесные повреждения (среди них 5 несовершеннолетних), 1 погиб.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро
9 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.