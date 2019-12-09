В Орловской области в результате ДТП пострадали маленькие пассажиры Авария произошла вечером 7 декабря на автодороге Орел – Тамбов.



Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с рулевым управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получили дети-пассажиры – мальчики семи и пяти лет. Детям назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшим, в результате 7 человек получили телесные повреждения (среди них 5 несовершеннолетних), 1 погиб.





Орловское Информбюро

9 декабря 2019 года



