В ближайшие пять лет вода в Орловской области станет чище В областном центре появится ряд новых крупных объектов водоснабжения, русла рек региона будут очищены, уделят внимание и лесному хозяйству. Это станет возможным благодаря реализации госпрограммы «Чистая вода».





Региональный проект «Чистая вода» стал частью национального проекта «Экология». Его реализация только в Орле охватит четыре объекта инфраструктуры «Водоканала». Два из них уже в работе. По улице Высоковольтной первый километр водовода - от Лужковского до центрального на Кромском шоссе - будет проложен до Нового года. Стоимость проекта 64,5 миллиона рублей. Как отметил директор «Орёлводоканала» Василий Иванов, протяженность водовода 2 км 300 метров, диаметр труб - 800 миллиметров. В конечном итоге это будет новое кольцевое движение воды вокруг Знаменки. Оно повысит мощность всей сети и улучшит качество воды для жителей пригорода и двух районов Орла - Заводского и Советского. А в перспективе положительно повлияет и на развитие Зареченского микрорайона.

Василий Иванов, директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Стоит задача увеличит надёжность самого трубопровода, так как он по Кромскому шоссе выполнен в однотрубном исполнении. Эта закольцовка позволит производить ремонтные работы без отключения потребителей».

До 2024 года национальный проект даст региону пять новых крупных объектов водоснабжения. Качественной питьевой водой будут обеспечены больше 95% жителей Орловщины. На это потребуется почти полмиллиарда рублей. Помимо этого, в рамках нацпроекта, будет уделено внимание уникальным водным объектам области, экосистема которых нарушена. Первой в очереди стоит колпнянская часть реки Сосна. В следующем году управление эконадзора закончит разрабатывать проектно-сметную документацию и определит подрядчика, который будет очищать реку. Хотя какие перед ним будут стоять задача, специалисты уже знают.

Евгений Алёхин, начальник управления эконадзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «Необходимо очистить восемь гектар реки Сосна, провести полностью реабилитацию данного объекта - для того чтобы на данном участке не было никакой экологической катастрофы, и эти мероприятия направлены также для предотвращения попадания в реку сточных вод».

От экосистемы реки Сосна зависят жизни 6000 сельских жителей. Кроме того, здесь водится краснокнижный рыбец. Кроме реки в Колпне специалисты планируют с помощью нацпроекта «Экология» «подлечить» и другие уникальные водоёмы Орловщины.

Евгений Алёхин, начальник управления эконадзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «Здесь можно взять и реку Оку, и Зушу, чтобы получить хороший, качественный показатель и улучшить экологическую составляющую нашего региона».

Вместе с обозначенными направлениями в ближайшие пять лет внимание будет уделяться и другим значимым программам - например, по сохранению лесов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Объем финансирование на исполнение полномочий в области лесных отношений из федерального бюджета в 2019 году был увеличен на 30 миллионов рублей, и составил более 106 миллионов. На выделенные средства нам удалось приобрести необходимую лесохозяйственную и лесопожарную технику, также было проведено обследование лесов и посадок лесных культур. Сегодня работа в рамках госпрограммы продолжается. Выделенные федеральные средства должны быть полностью освоены, а целевые индикаторы госпрограммы – достигнуты».

Безвредная экосистема, чистая вода, чистый воздух - вот главные цели национального проекта «Экология». Также в его рамках Россия в следующие пять лет должна прийти к эффективному обращению с отходами, ликвидировать все стихийные свалки и создать 24 новые особо охраняемые природные территории.





Антон Киселёв

9 декабря 2019 года



