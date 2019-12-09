В администрации Орла подвели итоги голосования по благоустройству территорий Больше всего голосов жителей Орла набрал сквер напротив завода «Стекломаш» — за его благоустройство проголосовали 4 064 человека.





В голосовании приняли участие 11 166 жителей Орла: 3 397 человек в Советском районе, 3 059 — в Заводском, 2 427 — в Северном, 2 283 — в Железнодорожном районе.



Голоса жителей распределились следующим образом:

Сквер напротив завода «Стекломаш» — проголосовали 4 064 человека;

Территория по ул. Рощинской, между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес» — 2 301 человек;

Территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова — 1 888 человек;

Парк Победы — 1 715 человек;

Парк «Ботаника» (4-й этап) — 1 353 человека;

Площадь Содружества (2-й этап) — 1 140 человек;

Городской парк культуры и отдыха (2-й этап) — 1 117 человек;

Бульвар Космонавтов — 1 023 человека;

Территория в районе школы №3 и детского сада №20 по ул. Льва Толстого — 946 человек;

Детский парк (продолжение работ по благоустройству территории) — 942 человека;

Сквер Комсомольский — 611 человек;

Набережная реки Ока от городского пляжа до моста им. 60-летия Октября — 537 человек;

Сквер Семьи — 500 человек;

Территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом №28 по ул. Раздольная — 466 человек;

Территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей скорой медицинской помощи им. Семашко — 434 человека;

Озеленение ул. Приборостроительной — 344 человека;

Территория за Орловским противотуберкулезным диспансером — 267 человек;

Сквер по ул. Ливенской — 263 человек;

Территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова — 190 человек. Результаты рейтингового голосования приняты единогласно.



Данные о территориях-победительницах будут переданы в правительство Орловской области для включения в адресную программу «Комфортная городская среда».



Напомним, в пятницу в Орле состоялось рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в 2020 году в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы».





Орловское Информбюро

9 декабря 2019 года



