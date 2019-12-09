В Орловской области на трассе М-2 «Крым» погиб водитель Еще три человека пострадали.





ДТП произошло после полуночи 9 декабря. Водитель «Чери» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», с последующим столкновением с автомобилем «Вольво».



В результате ДТП водитель «Чери» скончался на месте ДТП. Телесные повреждения получили пассажиры «Чери»: 43-летняя женщина и две девочки девяти и одиннадцати лет. Все пострадавшие доставлены в Мценскую ЦРБ.





Орловское Информбюро

9 декабря 2019 года



