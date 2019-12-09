Тлеющие тюки спрессованной бумаги осложнили работу пожарным Накануне ночью в Железнодорожном районе Орла загорелся склад вторсырья. Обошлось без пострадавших, но чтобы ликвидировать огонь - пожарным пришлось приложить немало усилий.





Пожар в металлическом ангаре, заполненном тоннами горючего вторсырья, обнаружил охранник объекта, благодаря его бдительности и грамотным действиям огонь не вошел в полную силу.



Прибывшие к месту ЧП расчеты 3-й пожарно-спасательной части, оценив угрозу и масштабы возгорания, немедленно запросили помощь коллег из других подразделений. Пожару был присвоен повышенный ранг.



Однако от локализации пожара до полной его ликвидации спасателей на этот раз отделяли долгие часы каторжной работы. Тлеющие тюки спрессованной бумаги, картона и пластика бойцам пришлось разбирать и тушить по отдельности, шаг за шагом пробираясь к новым очагам.



В отличие от масштабов пожара, ущерб нанесенный огнем, по словам огнеборцев, вероятнее всего, будет не слишком велик, учитывая характер хранившихся в ангаре материалов. Причины возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС, ими же будет дана оценка соблюдению мер пожарной безопасности сотрудниками объекта.





Иван Суверин

9 декабря 2019 года



