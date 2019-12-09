Юные воспитанники центра «Равные» показали спектакль «Дом моего сердца» Орловский центр социальной поддержки посещают дети с ограниченными возможностями здоровья.





Предваряла спектакль выставка работ воспитанников центра. В каждом рисунке - радость, счастье, любовь.



Спектакль-притча «Дом моего сердца», который представили на днях воспитанники центра «Равные», идет не впервые, тем не менее, юные актеры волнуются. Но, как напутствует их руководитель, главное - получить удовольствие от выступления.

Елена Воробьёва, директор центра социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Равные»: «Самое главное - чтобы они выступали в свое удовольствие. Если они волнуются - а это нормально - мы заряжаем их позитивом».

Главное действующее лицо спектакля - Радость, она только что переехала в новый дом. На новоселье приходят гости - Зависть, Равнодушие, Страх и Ненависть. В какой-то момент зрители осознают, что хозяйка уже давно стала прислугой в собственном доме.



Актеры так блестяще справились со своей задачей, что главная мысль спектакля - следить за тем, что ты впускаешь в свое сердце - была понятна всем присутствующим.



Восторженные глаза зрителей для актеров - главная награда и похвала, и они уже готовят новый творческий подарок.





Юлия Опанасюк

9 декабря 2019 года



