Орловские детские поликлиники - преображаются В рамках реализации национального проекта «Здравоохранения» обновляются здания, устанавливается новейшее оборудование, меняется качество обслуживания.





Уже скоро все детские поликлиники Орла встретят посетителей обновленными. Идут ремонты входных групп и регистратур. Будут организованы отдельные входы для больных и здоровых посетителей поликлиник. Не забудут и про помещение для колясок.



Оснащены новой техникой кабинеты детских врачей. У каждого - современный компьютер и принтер. Для поддержки медицинской информационной системы закуплено оборудование для сервера. Это тоже задача нацпроекта.

Денис Еременко, системный администратор детской поликлиники № 3 г. Орла: «Была разработана электронная очередь, маршрутизация пациентов, вызов пациентов в кабинеты посредством электронной очереди, и в данный момент все это работает».

Улучшить качество диагностики должна аппаратура, которую получили узкие специалисты. Оториноларингологи уже используют в работе лоркомбайны, а офтальмологи - аппараты для диагностики патологии зрения.

Вячеслав Телегин, врач офтальмолог детской поликлиники № 3 г. Орла: «Получен аппарат «Щелевая лампа», с помощью которого можно диагностировать конъюнктивиты, обнаружить инородные тела, катаракты, глаукомы. Новый аппарат имеет более широкий угол и спектр обзора по сравнению со старым. Также увеличена глубина обследования хрусталика и роговицы».

Многие детские поликлиники дооснащены диагностической техникой, которая необходима, в том числе для того, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях и делать исследования более доступными. В первую очередь это рентген аппараты.

Роман Конышев, врач, рентгенолог детской поликлиники № 1 г. Орла: «Цифровой аппарат дает большое количество преимуществ, нет необходимости использовать фотолабораторию, химикаты и прочее, снимки получаются быстро - две проекции можно получить за 15 секунд».

Аппараты - малодозные, поэтому лучевая нагрузка на детей минимальная. Исследования проводятся как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Снимок и описание сразу же становятся доступными специалисту, направившему ребенка на рентген.



В рамках национального проекта «Здравоохранения» была закуплена также техника для лабораторий поликлиник, в частности анализаторы для общего анализа крови, которые способны выполнять до 60 тестов в час.

Анастасия Вытнова, медицинский лабораторный техник детской поликлиники № 1 г. Орла: «Анализатор производит автоматический подсчет 20 параметров, в связи с этим появилась высокая скорость диагностики и оперативность выдачи результатов».

Пациенты отмечают, что традиционные очереди в лабораторию исчезли. Теперь исследования выполняются по предварительной записи.



В программе нацпроекта «Здравоохранение» участвуют все детские поликлиники Орла, плюс детские отделения Плещеевской, Мценской и Ливенской ЦРБ.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В рамках этого направления выделены порядка 60 миллионов рублей, в настоящее время закуплена вся медицинская техника, и уже сейчас наши маленькие пациенты могут обследоваться и получать необходимую помощь медицинскую на новом современном оборудовании».

Реализация программ национального проекта «Здравоохранения» началась только в этом году, а рассчитана на пять лет. Так что детские поликлиники еще ждут многие положительные перемены.





Елена Литинская

9 декабря 2019 года



