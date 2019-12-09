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Орловским студентам мединститута рассказали о безопасности пересадки костного мозга

Лекция прошла в рамках проекта «Совпадение» - первой в России экспедиции костного мозга.


Лекторы развеяли миф об опасности пересадки для донора, говорили о необходимости пополнения национального регистра. Так, к примеру, в Германии в национальном регистре доноров костного мозга находится 9 миллионов человек, в США - 12, у нас в стране волонтеров, готовых пойти на этот шаг, всего около 100 тысяч. Притом что пересадка кроветворных стволовых клеток, зачастую единственный шанс на выздоровление у больного раком крови. Добровольцем может стать человек без хронических заболеваний, возрастной ценз от 18 до 45 лет.
Дана Ибрагимова, медицинский директор проекта «Кровь 5»: «Донором костного мозга стать безопасно, и это действительно быстро происходит. История такова: вы сдаете сначала 5 миллилитров крови в лабораториях «Инвитро» или TMT, либо на станции переливания крови, после этого в течение полугода вы получаете письмо на электронную почту о том, что вы вошли в регистр. Далее с вами связывается специалист регистра, и если произошло совпадение, вас вызывают в Петербург, в данном случае в 31-ю больницу, где и происходит обследование. После этого происходит этап подготовки».



Анна Вайсергисер
9 декабря 2019 года
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