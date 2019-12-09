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Первичная медико-санитарная помощь: курс на улучшение

Сегодня в администрации Орловской области на рабочем совещании подвели предварительные итоги региональной программы развития первичной медико-санитарной помощи. Целевые показатели достигнуты, в планах на будущий год только рост.


Согласно дорожной карте в этом году в рамках проекта было приобретено и запущено в работу 10 модульных медицинских комплексов. Общий объем финансирования составил 98 млн рублей. Это четыре передвижных ФАПа, три мобильных маммографа и три аналогичных флюорографических кабины. Дополнительно выделено 15 млн рублей на установку трех мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Причем этот показатель удалось даже улучшить.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «За счет появившейся в ходе торгов экономии федеральных средств, а также средств областного бюджета в размере 2 млн 600 тысяч рублей закуплен четвертый модульный ФАП, который будет установлен в селе Топки Покровского района. Срок установки декабрь 2019 года, сумма контракта составила 4 млн 560 тысяч рублей».

В планах на 2020-й - увеличить количество модульных ФАПов на территории области в несколько раз. Если говорить конкретно, то жители 32 отдаленных населенных пунктов получат возможность своевременно получать первичную медпомощь. Для решения кадровой проблемы планируется увеличить подъемные врачам в сельской местности до полутора миллионов, а фельдшерам - до 750 тысяч рублей.


Оксана Гранн
9 декабря 2019 года
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