С песней – на пенсию Орловские пенсионеры уверены: после выхода на пенсию жизнь только начинается. Дороги в творчество и спорт - открыты. А преодолеть путь до больницы для прохождения диспансеризации, например, теперь стало в разы проще и быстрее. Это стало возможным благодаря проекту «Демография».





Согласно статистике, в регионе 246 тысяч жителей перешагнули «золотой рубеж» - отметили семидесятилетний юбилей. Чтобы наполнить их жизнь событиями, на Орловщине взяли курс на активное долголетие. Оно уже стало нормой для Александры Михалёвой. Ей 97 лет. Любит плести из бисера и петь. Подпевает Александре Михалёвой старейший постоялец Крупышинского дома ветеранов Алексей Филякин. Хотя он предпочитает больше тренажерный зал. Да и не только ему он нравится. Это любимое место всех 38 подопечных дома ветеранов. Здесь они собираются каждое утро. Может, и не все покрутят педали или сделают пробежку под присмотром медсестры, но пошутят, поговорят и получат заряд бодрости на весь день - точно.



Красной нитью пение после выхода на пенсию проходит и у участников коллектива «Русская душа». Занимаются они в рамках программы «Старшее поколение». В рамках этой же программы социальный работник уговаривает жительницу Дмитровского района Александру Криворучко пройти диспансеризацию. Свой первоначальный отказ женщина объяснила понятными причинами: путь до больницы равен минимум часу, это при хорошей погоде, а ожидание в очереди, вообще, непредсказуемо. Но тот аргумент, что ее заберут из дома, довезут до ЦРБ и проведут к доктору по предварительной записи, сделал свое дело. На диспансеризацию она приехала вместе с мужем.



Александра Криворучко жительница Дмитровского района: «Раньше мы долго добирались на автобусе, а сейчас - 20 минут и мы в больнице».

Юрий Криворучко, житель Дмитровского района: «Если бы это было регулярно, то было бы хорошо. Обслуживание - на высшем уровне».

Согласен с этим и дмитровец Николай Ланцов. Он впервые за многие годы прошел ежегодную диспансеризацию без привычных проблем.



За последние пять месяцев больше ста человек испытали на себе такие новшества. Теперь это стало нормой.



Ирина Гришина, старшая медсестра Дмитровской ЦРБ: «У нас сейчас действует электронная запись, и так как все происходит заранее, за неделю, то у нас вообще нет никаких очередей».

По такой же схеме работают во всех районах области. На сумму свыше 21 миллиона рублей закупили 30 автомобилей российского производства. На них граждан «золотого возраста», инвалидов и проживающих в сельской местности по согласованию доставляют в больницы.



Мария Якудинова, директор центра социального обслуживания населения Дмитровского района: «В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» 1 июля наше учреждение получило автомобиль «Нива Шевроле» для доставки лиц старше 65 лет в районную ЦРБ для профилактических осмотров».

Маршрут от домов жителей района до ЦРБ стал привычным для водителя нового автомобиля. Хотя пенсионеры часто вносят в него свои коррективы, им никто не отказывает - если нужно заехать, к примеру, в аптеку, а затем доставят домой.





Анна Вайсергисер

9 декабря 2019 года



