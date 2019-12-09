Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Роковое лобовое. Авария на трассе М-2 унесла жизнь орловца. Двое детей-пассажиров - в больнице.



- На ремонт становись! В Орле подвели итоги рейтингового голосования. Расскажем, какие территории благоустроят в 2020-м.



- Путь до больницы - сократился. Как нацпроект помогает сельским жителям «золотого» возраста? Мы побывали в Дмитровской ЦРБ.



- Юбилей на сцене. Николаю Чупрову - 75. Как в театре готовятся к бенефису артиста?



- Татами для 52-х регионов страны. Как в Орле прошел Чемпионат России по рукопашному бою? Куда уехали награды?



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Вести-Орёл

9 декабря 2019 года



