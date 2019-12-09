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Всему виной художественное слово

Заслуженному артисту России Николаю Чупрову исполняется 75 лет. Из них - больше полувека на сцене.


Заслуженного артиста, лауреата Тургеневской премии Николая Чупрова знают не только в Орле. Для театров Кургана, Самарканда, Нальчика, Петропавловска-Казахского когда-то он был своим. Но вот уже 31 год верен орловскому академическому. В свое время его пригласил к нам режиссер Борис Голубицкий. И Чупров не раздумывая согласился.

Это сегодня он мэтр, серьезный большой артист с внушительным послужным списком, в котором сотня ролей, а когда-то он пришел в маленькую театральную детскую студию в Кургане только потому, что ему понравилось сочетание «Художественное слово».

Николай Чупров, заслуженный артист России: «Что тогда было для нас - послевоенных детишек - было самое ценное? Это художественный фильм. Нужно было иметь рубль, чтобы тебя пропустили в кино. И посмотреть кино - это было потрясающе. И поскольку было написано «художественное», я записался в студию, как позже выяснилось, это была младшая группа драматического кружка».

Вот так художественное слово и драматическое искусство однажды вошли в жизнь и остались там навсегда. В Орловский академический театр Чупров попал уже опытным актером. А сегодня с ностальгией вспоминает то самое время, когда в профессии делались первые шаги. И воспоминания эти помогают и сегодня.

Обаяние, юмор, способность найти в комическом персонаже драматическую суть - его самые яркие профессиональные черты. Психологическая наполненность образа всегда дополняется изящной импровизацией. Чупрову подвластно все - от эпизодического появления на сцене до главной роли, от простачка до сильного характера. Несколько лет назад ему удалось поработать и в кино. Вместе с Петром Воробьевым они приняли участие в съемках фильма Урсуляка «Тихий Дон».

Николай Чупров, заслуженный артист России: «Для меня это была своего рода экскурсия. Потому что работа в кино отличается от работы в театре. Все более масштабнее, солиднее».

А сегодня, впрочем, как почти каждый день на протяжении многих лет, снова репетиция. Репетируют спектакль «Село Степанчиково и его обитатели», где Чупров в роли Фомы Опискина из приживальщика становится тираном. Это бенефис к юбилею заслуженного артиста.

Знаток отечественной и зарубежной драматургии, современного театрального искусства, Николай Чупров, тонко владеющий словом и интонацией, никогда не считал свою профессию работой, а только бескорыстным служением театру и путем познания себя, людей, искусства.


Эва Стасюлевич
9 декабря 2019 года
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