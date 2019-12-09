Шесть наград завоевали воспитанники «Орел-Карат» на турнире в Тюмени Там проходили отборочные соревнования «Надежды России», по результатам которых формируется молодежная команда. Она будет представлять нашу страну на Первенстве Европы в следующем году.





В активе наших спортсменов - 3 золотых медали и 3 бронзовых. В общекомандном зачете орловские каратисты заняли 5 место. Всего в соревнованиях принимали участие 850 спортсменов - представители 45 регионов. Как отмечают тренеры спортивной школы, это лучший результат ребят за последний период.





Мария Семак

9 декабря 2019 года



