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В Орле прошел Чемпионат России по рукопашному бою

Он стал в своем роде уникальным: по численности и по наградам. За поединками наблюдала и наша съемочная группа.


Чемпионат России по рукопашному бою в Орле стал уникальным по численности - впервые на главный национальный турнир своих спортсменов представили 52 региона России.

Дмитрий Иванов, президент Общероссийской федерации рукопашного боя: «Конкуренция увеличивается, увеличивается количество желающих выступить на больших соревнованиях. Я думаю, что нам нужно вовремя отслеживать эти тенденции, чтобы нам соответствовать».

Уникальным турнир стал и в призовом аспекте - победители соревнований вкупе к золотым медалям получали еще и пояса.

Турнир собрал много интересных спортсменов, как на татами, так и на судейских местах. К примеру, орловец Станислав Носов за несколько дней до старта соревнований сам принимал поздравления. В составе национальной сборной он выиграл Чемпионат и Кубок России по восточному боевому единоборству.

В 2019 году Орел стал местом проведения двух главных национальных турниров по рукопашному бою - Чемпионата и Кубка. Впрочем, это еще не всё. До конца декабря наш город примет еще один крупный турнир по рукопашному бою - Кубок Черноземья.


Анастасия Дорохова
9 декабря 2019 года
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