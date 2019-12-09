понедельник 9.12.2019 17:12:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Прокуратура Орловской области комментирует
Деловая жизнь
Контакты

Топливно-энергетический комплекс Орловщины готовится к новогодним праздникам

В отопительный сезон регион вошел без серьезных сбоев, пока все идет в штатном режиме, но впереди новогодние праздники. Сегодня чиновники и руководители предприятий топливно-энергетического комплекса отчитались о готовности к возможным зимним чрезвычайным ситуациям.


Поводом для встречи энергетиков и руководства области послужили приближающиеся длинные праздники, а также
авария, случившаяся в Сосковском районе в минувшую субботу - без газа, а, следовательно, без отопления остались более 700 человек. ЧП ликвидировали оперативно, в течение нескольких часов.

На сегодняшний день к устранению нештатных ситуаций в области готово достаточное количество сил и средств. Отработана схема взаимодействия служб и ведомств, систем оповещения. Наготове почти 4 тысячи человек.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Ситуация, сложившаяся 3 декабря у наших соседей в Белгородской области - по газу - неприятная, и ситуация буквально субботняя в Сосковском районе показывает, что именно от оперативного реагирования всех служб и ведомств на такие нештатные ситуации во многом зависит и качество устранения ситуации, и самое главное восстановление нарушенного в данном случае газоснабжения».

Как отметил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин, топливно-энергетический комплекс Орловщины готов встретить зиму: сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и материально-технических средств, проведены штабные тренировки, а также тренировки с дежурно-диспетчерскими службами по отработке взаимодействия при возникновении аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. В связи с аварийными ситуациями в соседних регионах в начале отопительного сезона руководителям предприятий поручено обеспечить готовность аварийных бригад, спецтехники, резервных источников питания к реагированию в случае аварийных ситуаций.

В частности, подготовлено более 300 мобильных источников электроснабжения, 22 тысячи тонны жидкого мазута и почти тысяча единиц техники. Как заверили чиновники, к капризам погоды полностью готовы, и если что случится - все исправят максимально быстро.


Оксана Гранн
9 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.