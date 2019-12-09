Топливно-энергетический комплекс Орловщины готовится к новогодним праздникам В отопительный сезон регион вошел без серьезных сбоев, пока все идет в штатном режиме, но впереди новогодние праздники. Сегодня чиновники и руководители предприятий топливно-энергетического комплекса отчитались о готовности к возможным зимним чрезвычайным ситуациям.





Поводом для встречи энергетиков и руководства области послужили приближающиеся длинные праздники, а также

авария, случившаяся в Сосковском районе в минувшую субботу - без газа, а, следовательно, без отопления остались более 700 человек. ЧП ликвидировали оперативно, в течение нескольких часов.



На сегодняшний день к устранению нештатных ситуаций в области готово достаточное количество сил и средств. Отработана схема взаимодействия служб и ведомств, систем оповещения. Наготове почти 4 тысячи человек.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Ситуация, сложившаяся 3 декабря у наших соседей в Белгородской области - по газу - неприятная, и ситуация буквально субботняя в Сосковском районе показывает, что именно от оперативного реагирования всех служб и ведомств на такие нештатные ситуации во многом зависит и качество устранения ситуации, и самое главное восстановление нарушенного в данном случае газоснабжения».

Как отметил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин, топливно-энергетический комплекс Орловщины готов встретить зиму: сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и материально-технических средств, проведены штабные тренировки, а также тренировки с дежурно-диспетчерскими службами по отработке взаимодействия при возникновении аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. В связи с аварийными ситуациями в соседних регионах в начале отопительного сезона руководителям предприятий поручено обеспечить готовность аварийных бригад, спецтехники, резервных источников питания к реагированию в случае аварийных ситуаций.



В частности, подготовлено более 300 мобильных источников электроснабжения, 22 тысячи тонны жидкого мазута и почти тысяча единиц техники. Как заверили чиновники, к капризам погоды полностью готовы, и если что случится - все исправят максимально быстро.





Оксана Гранн

9 декабря 2019 года



