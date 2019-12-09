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Героям - слава!

9 декабря в России - День героев Отечества. Ежегодно в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. В Орле в сквере Танкистов прошло памятное мероприятие.


Цветы возложили к подножию легендарного танка Т-34 и к памятнику дважды Героя Советского Союза, маршалу Ивану Баграмяну. День героев Отечества берет начало в 1769 году. Тогда Екатерина II учредила орден Святого Георгия - высшую военную награду. После революции 1917 года орден упразднили. И лишь в 2000-х указом президента Святому Георгию вернули статус государственной военной награды.

А в эти минуты в орловской библиотеке имени Бунина потомки кавалеров ордена Святого Георгия и Георгиевские кавалеры наших дней рассказывают о «подвигах и славе». Сегодня на Орловщине живут два георгиевских кавалера - Это Александр Крупчатников и Николай Ревин. Оба участники вооруженного конфликта в Южной Осетии.


Надежда Невматулина
9 декабря 2019 года
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