Орловцы пополнили ряды Семёновского полка 7 декабря в столичном Музее Победы они приняли присягу.





В этом году Семеновский полк отметил вековой юбилей. Военнослужащие прославленного подразделения несут охрану важных военных объектов, в том числе и Министерства обороны.





Надежда Невматулина

9 декабря 2019 года



