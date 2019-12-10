Вадим Соколов предостерег от ошибок в определении кадастровой стоимости объектов Сегодня об этом говорили на совещании в администрации Орловской области.





Почти миллион объектов орловской недвижимости всех форм собственности в этом году получил новую кадастровую оценку. По предварительным данным, она позволила снизить кадастровую стоимость строений на 21%, а земли на 17%. Однако, несмотря на это, несогласных с новой кадастровой стоимостью оказалось немало. В правительство области поступило уже более 2 тысяч жалоб.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Я хотел бы обратить внимание департамента, что ответственность по возмещению убытков в случае ошибочного определения кадастровой стоимости ложится в том числе и на бюджет области, и я убедительно прошу при принятии тех или иных решений об этом не забывать».





Оксана Гранн

9 декабря 2019 года



