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Вадим Соколов предостерег от ошибок в определении кадастровой стоимости объектов

Сегодня об этом говорили на совещании в администрации Орловской области.


Почти миллион объектов орловской недвижимости всех форм собственности в этом году получил новую кадастровую оценку. По предварительным данным, она позволила снизить кадастровую стоимость строений на 21%, а земли на 17%. Однако, несмотря на это, несогласных с новой кадастровой стоимостью оказалось немало. В правительство области поступило уже более 2 тысяч жалоб.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Я хотел бы обратить внимание департамента, что ответственность по возмещению убытков в случае ошибочного определения кадастровой стоимости ложится в том числе и на бюджет области, и я убедительно прошу при принятии тех или иных решений об этом не забывать».



Оксана Гранн
9 декабря 2019 года
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