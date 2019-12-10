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Орловская «Спецавтобаза» перейдет на бережливое производство

Это будут наглядные результаты сотрудничества нашего региона с госкорпорацией «Росатом» в рамках проекта «Эффективный регион».


Как рассчитывают местные власти, внедрение новой модели позволит улучшить качество работы, уменьшит затраты на механизированную уборку и сократит время реагирования на неблагоприятные погодные условия.

Уже сейчас, на начальном этапе проекта, проходит сбор и анализ данных, планирование мероприятий по оптимизации.
Внедрение новой модели работы предприятия в летний период планируется весной 2020 года, сообщает сайт городской администрации.


Татьяна Напольских
9 декабря 2019 года
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