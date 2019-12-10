Сегодня в Орле утвердили список ремонта дворовых территорий Этот список был предложен на рассмотрение общественной комиссии.





В общем перечне 94 адреса, которые предполагают привести в порядок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Согласно проекту распределения субсидий, Орел планирует получить 187 млн. рублей.





Татьяна Напольских

9 декабря 2019 года



