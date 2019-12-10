В Орле не разрешают выходить на лед

С сегодняшнего дня сотрудники мэрии Орла присоединились к спасателям и полицейским и начали патрулировать набережные, чтобы пресекать попытки выхода на лед. К слову, первый случай гибели на зимнем водоеме в регионе уже зафиксирован.





Татьяна Напольских

9 декабря 2019 года



