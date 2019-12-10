В общественной приемной орловского Роспотребнадзора дети писали письма Деду Морозу Так решили занять маленьких посетителей, пока их мамы и папы консультируются со специалистами.





Написать письмо Деду Морозу в приемной орловского Роспотребнадзора можно будет до 25 декабря.



Как пообещали в ведомстве, все детские послания будут переданы в Великий Устюг.





Татьяна Напольских

9 декабря 2019 года



