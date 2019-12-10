В Орловской области пройдут учения на объектах транспортной инфраструктуры Экстренные службы отработают порядок действий по предупреждению и ликвидации последствий аварий природного и техногенного характера.





В учении задействуют полицию, медиков, органы исполнительной власти субъектов РФ и другие структуры. Такие тренировки позволяют на практике испытывать пожарно-спасательную технику, внедрить инновационные технологии при оказании помощи населению и обеспечить максимально оперативное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций.





Мария Семак

10 декабря 2019 года



