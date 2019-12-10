Городская власть станет ближе к народу За совещаниями главы администрации Орла в следующем году можно будет наблюдать онлайн.





Открыт электронный аукцион на оказание телекоммуникационных услуг по проведению видеотрансляций. Стартовая стоимость контракта составит 47 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 13 декабря, а уже шестнадцатого пройдут сами торги.





Артём Ежаков

10 декабря 2019 года



