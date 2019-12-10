Орловцев научат более тщательно разбираться в сделках с недвижимостью На вопросы граждан ответят специалисты Кадастровой палаты.





Так, одной из тем, которые затронут эксперты, будет порядок кадастрового учета и регистрации прав собственности, уточнение границ земельных участков, оформление сертификата электронных подписей, а также другие вопросы, которые касаются купли-продажи, аренды и наследования недвижимой собственности. Бесплатную консультацию можно получить 12 декабря по улице Октябрьская, 47 с 9:00 до 18:00. Прием ведется по предварительной записи или в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.





Артём Ежаков

10 декабря 2019 года



