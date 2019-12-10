В Орле ищут волонтеров культуры В добровольных помощниках нуждаются в областном центре народного творчества. Там организуют множество мероприятий.





Присоединившись к коллективу, можно будет принять участие во всех проектах, не только новогодних. Это и фестивали, и образовательные программы, и поисковые работы, и сохранения объектов культурного наследия. В команду добровольцев принимаются все, кому исполнилось 14 лет. Подробную информацию о том, как пополнить ряды «Волонтеров культуры» можно узнать по телефону 54-26-66.





Мария Семак

10 декабря 2019 года



