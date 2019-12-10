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Орловская митрополия организует благотворительную акцию в помощь детям из Дмитровского района

Акция проводится уже пятый год подряд.


Акция стартовала еще в октябре. Её цель — собрать 500 сладких подарков и игрушек, а также детские книги. Подарки будут вручены детям из многодетных и неблагополучных семей, воспитанникам социальных учреждений Дмитровского района на Рождественском утреннике, который ежегодно организует монастырь Ксении Петербургской.

Евгений Гуров, заместитель председателя паломнического отдела Орловской епархии: «Наша акция длится уже два месяца и за это время собран определённый объём конфет, шоколадок и игрушек. Но для того, чтобы акция состоялась, нам нужно ещё очень и очень много собрать. Поэтому всех орловчан, всех неравнодушных людей мы ждём по адресу: переулок Воскресенский, дом 16, 1 этаж. Важна абсолютно любая помощь, даже 100 грамм конфет это огромный вклад».



Мария Семак
10 декабря 2019 года
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