Орловская митрополия организует благотворительную акцию в помощь детям из Дмитровского района Акция проводится уже пятый год подряд.





Акция стартовала еще в октябре. Её цель — собрать 500 сладких подарков и игрушек, а также детские книги. Подарки будут вручены детям из многодетных и неблагополучных семей, воспитанникам социальных учреждений Дмитровского района на Рождественском утреннике, который ежегодно организует монастырь Ксении Петербургской.



Евгений Гуров, заместитель председателя паломнического отдела Орловской епархии: «Наша акция длится уже два месяца и за это время собран определённый объём конфет, шоколадок и игрушек. Но для того, чтобы акция состоялась, нам нужно ещё очень и очень много собрать. Поэтому всех орловчан, всех неравнодушных людей мы ждём по адресу: переулок Воскресенский, дом 16, 1 этаж. Важна абсолютно любая помощь, даже 100 грамм конфет это огромный вклад».





Мария Семак

10 декабря 2019 года



