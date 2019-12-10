Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Сегодня вспоминали историю высокой воинской награды - Георгиевского креста. На Орловщине тоже есть кавалеры этого Ордена.



- Как подарить надежду на жизнь больному, которому требуется пересадка костного мозга? Мы расскажем о мифах и реальности донорства костного мозга.



- Выбор сделан. Жители Орла хотят возродить сквер возле завода «Стекломаш». Ему и имя дали - Петра Ермолаева, нашего земляка, полного кавалера ордена Славы.



- В подарок на 80-летие - большой концерт. Областной центр народного творчества сегодня получил творческое поздравление.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

9 декабря 2019 года



