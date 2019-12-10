В Орёл прибыл член ЦИК РФ Евгений Шевченко Вместе с членами областного избиркома он подведёт итоги единого дня голосования в нашем регионе.





Кроме того, Евгений Шевченко оценит, как зарекомендовали себя новые технологии - цифровые избирательные участки, которые впервые использовались 8 сентября. А также даст рекомендации по подготовке к выборам в 2020 году, когда областной центр будет выбирать депутатов горсовета.





Антон Киселёв

10 декабря 2019 года



