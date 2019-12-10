В Орле водитель сбил женщину и скрылся ДТП произошло 9 декабря 17:15.





Женщина-пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в районе д.117 по ул. Пушкина. В этот момент ее сбил автомобиль, марку которого не удалось установить.



Позже вечером пострадавшая обратилась в травмпункт больницы им. Семашко, после осмотра отпущена на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

10 декабря 2019 года



