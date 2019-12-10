Орловские депутаты обсудили вопрос разблокировки счетов школ и детских садов Счета школ и детских садов Орла заблокированы. Поэтому они не могут оплатить коммунальные долги и рассчитаться с поставщиками питания.





Один вопрос - 11 минут на обсуждение. Именно столько времени заняла внеочередная сессия городского совета. Депутаты собрались вне графика, чтобы обсудить важные поправки в бюджет, которые позволят решить одну из острых проблем областного центра. А именно - выделить средства для дошкольных и общеобразовательных учреждений Орла.



Областной центр получит из региональной казны 106 миллионов 300 тысяч рублей - на разблокировку счетов школ и детских садов. Эти деньги позволят оплатить долги по коммунальным услугам и за питание. Такое решение было принято единогласно депутатами городского совета.



Народные избранники подняли вопрос об отсутствии специальной комиссии, которая будет контролировать распределение и получение адресатами целевых средств.

Владимир Негин, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов: «Сегодня сложная ситуация сложилась не только в дошкольном образовании, но и в целом в системе образования. Учитывая данный факт, наш комитет принял решение, которое было поддержано единогласно, из пояснительных записок и таблиц нужно убрать слово "дошкольных" и оставить "для погашения кредиторской задолженности образовательных учреждений». Полагаю, что маневр у администрации должен быть. Безусловно, она несет всю полноту ответственности за то, как эти деньги будут распределены».





Анна Вайсергисер

10 декабря 2019 года



