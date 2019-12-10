Орловские депутаты обсудили вопрос разблокировки счетов школ и детских садов

Владимир Негин, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов: «Сегодня сложная ситуация сложилась не только в дошкольном образовании, но и в целом в системе образования. Учитывая данный факт, наш комитет принял решение, которое было поддержано единогласно, из пояснительных записок и таблиц нужно убрать слово "дошкольных" и оставить "для погашения кредиторской задолженности образовательных учреждений». Полагаю, что маневр у администрации должен быть. Безусловно, она несет всю полноту ответственности за то, как эти деньги будут распределены».