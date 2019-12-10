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Орёл присоединился к международному дню борьбы с коррупцией

Главные события прошли в Торгово-промышленной палате - её гости стали участниками Всероссийской интерактивной акции. В онлайн режиме бизнесмены, представители власти и эксперты обсудили, как защитить деловой климат страны от коррупции и от экономических преступлений.


Акция объединила на площадках Торгово-промышленных палат России предпринимателей, власть, надзорные органы и экспертов - все общественные институты, участвующие в предупреждении и противодействии коррупции.
Светлана Ковалёва, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата»: «Это антикоррупционный комплаенс, то есть борьба с коррупцией от начала до самого завершения, и, самое главное, её предотвращение».

Во время подготовки к Всероссийской интерактивной акции Торгово-промышленная палата провела исследование «Бизнес-барометр коррупции», чтобы замерить антикоррупционные настроения и узнать, как предприниматели оценивают антикоррупционную политику. Больше 700 орловских бизнесменов стали респондентами.
Эдуард Калугин, исполнительный директор АНО «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»: «Это проблемы на государственных закупках, проблемы на торгах, и проблемы при контрольно-надзорной деятельности».

О своих результатах борьбы с коррупцией в Орле отчитались и надзорные органы.
Алексей Трянзин, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции: «Оспорено 38 нормативно-правовых акта, ущемляющих права хозяйствующих субъектов и содержащих коррупциогенные факторы».

Также три компании, являющиеся партнёрами орловской Торгово-промышленной палаты, в международный день борьбы с коррупцией вошли в антикоррупционную хартию российского бизнеса.


Антон Киселёв
10 декабря 2019 года
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