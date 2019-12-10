В этом году исполнилось 250 лет ордену Святого Георгия Победоносца Это одна из самых почетных военных наград России. Истории этого знака отличия была посвящена встреча, которая состоялась в орловской библиотеке имени Бунина. На встречу были приглашены писатели, краеведы, молодежь и ветераны боевых действий, в том числе Георгиевские кавалеры.





Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Эта награда была одной из самых почетных и высших в российской армии. Спустя 250 лет на юбилейной встрече в Орле встретились писатели, историки, школьники и - орловские кавалеры ордена. Кстати, место выбрали не случайно.

Константин Грамматчиков, председатель Орловского отделения общества исторического просвещения «Двуглавый Орёл»: «Не в этом здании, но на этом месте был Петропавловский собор, а последний сбор Георгиевских кавалеров Орловской губернии проходил в 1909 году. Самому старому Георгиевскому кавалеру было сто лет, он был участником еще Венгерской кампании и обороны Малахова кургана в Севастополе, а самому молодому было 20 - он получил Георгия за Русско-японскую войну».

Долгое время эта награда была забыта и лишь в 2000-м указом Президента вновь возродилась. В новой России первые Георгиевские кавалеры появились после грузино-южносетинского конфликта в 2008 году. Среди них и Александр Крупчатников, который 11 лет назад служил в Цхинвале в миротворческом батальоне. А также - Игорь Шишков, который принимал участие в боевых действиях в Афганистане в 1979-м. Сейчас он служит иереем в храме.





Юлия Опанасюк

10 декабря 2019 года



