вторник 10.12.2019 13:12:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Прокуратура Орловской области комментирует
Деловая жизнь
Контакты

В этом году исполнилось 250 лет ордену Святого Георгия Победоносца

Это одна из самых почетных военных наград России. Истории этого знака отличия была посвящена встреча, которая состоялась в орловской библиотеке имени Бунина. На встречу были приглашены писатели, краеведы, молодежь и ветераны боевых действий, в том числе Георгиевские кавалеры.


Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Эта награда была одной из самых почетных и высших в российской армии. Спустя 250 лет на юбилейной встрече в Орле встретились писатели, историки, школьники и - орловские кавалеры ордена. Кстати, место выбрали не случайно.
Константин Грамматчиков, председатель Орловского отделения общества исторического просвещения «Двуглавый Орёл»: «Не в этом здании, но на этом месте был Петропавловский собор, а последний сбор Георгиевских кавалеров Орловской губернии проходил в 1909 году. Самому старому Георгиевскому кавалеру было сто лет, он был участником еще Венгерской кампании и обороны Малахова кургана в Севастополе, а самому молодому было 20 - он получил Георгия за Русско-японскую войну».

Долгое время эта награда была забыта и лишь в 2000-м указом Президента вновь возродилась. В новой России первые Георгиевские кавалеры появились после грузино-южносетинского конфликта в 2008 году. Среди них и Александр Крупчатников, который 11 лет назад служил в Цхинвале в миротворческом батальоне. А также - Игорь Шишков, который принимал участие в боевых действиях в Афганистане в 1979-м. Сейчас он служит иереем в храме.


Юлия Опанасюк
10 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.