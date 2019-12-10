В поселке Долгое пожарные спасли дом от огня Пожар возник в стоящей рядом хозпостройке.





В результате пожара хозяйственная постройка выгорела изнутри на площади 80 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали четыре раза, из них два выезда – на ликвидацию возгораний и два – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

10 декабря 2019 года



