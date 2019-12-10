В Орловской области начата проверка мест продажи пиротехники

|
|
|
В Орловской области начата проверка мест продажи пиротехникиВ работу включились спасатели Должанского района.
Сотрудниками МЧС были проверены торговые точки, где, предположительно, могла продаваться праздничная пиротехника. На рынке поселка Долгое мест незаконной продажи пиротехники выявлено не было.
В ходе рейда с работниками торговых точек и гражданами была проведена разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности, вручены памятки, как необходимо действовать в случае возникновения пожара, пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Фото ГУ МЧС по Орловской области
Орловское Информбюро
10 декабря 2019 года