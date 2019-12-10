В Орловской области начата проверка мест продажи пиротехники В работу включились спасатели Должанского района.



Сотрудниками МЧС были проверены торговые точки, где, предположительно, могла продаваться праздничная пиротехника. На рынке поселка Долгое мест незаконной продажи пиротехники выявлено не было.



В ходе рейда с работниками торговых точек и гражданами была проведена разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности, вручены памятки, как необходимо действовать в случае возникновения пожара, пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Фото ГУ МЧС по Орловской области









Орловское Информбюро

10 декабря 2019 года



