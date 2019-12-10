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В Орловской области начата проверка мест продажи пиротехники

В работу включились спасатели Должанского района.

Сотрудниками МЧС были проверены торговые точки, где, предположительно, могла продаваться праздничная пиротехника. На рынке поселка Долгое мест незаконной продажи пиротехники выявлено не было.

В ходе рейда с работниками торговых точек и гражданами была проведена разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной безопасности, вручены памятки, как необходимо действовать в случае возникновения пожара, пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Фото ГУ МЧС по Орловской области




Орловское Информбюро
10 декабря 2019 года
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