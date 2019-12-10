В Орловской области отмечено снижение количества зарегистрированных наркопреступлений Законопроект о запрете новых никотиновых смесей, внесенный недавно в Госдуму, а также новые реалии подпольного наркорынка обсудили сегодня в администрации региона на заседании областной антинаркотической комиссии. Говорили также об итогах борьбы с распространением зелья в этом году.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По итогам 10 месяцев в регионе отмечается снижение количества зарегистрированных наркопреступлений на 3 процента. С учетом того, что за этой сухой цифрой чьи-то спасенные жизни, сохраненное здоровье людей, считаю, что это уже немало, и мы движемся в правильном направлении».

Глава региона заострил внимание членов комиссии на новой проблеме, с которой Орловщина столкнулась, наряду с другими областями России: это употребление так называемых «снюсов». Спрос на новый «тренд наркодилеров» возник у студентов и школьников, оказавшиеся в плену модного и доступного зелья. Губернатор призвал силовиков и медиков противодействовать продвижению «снюсов» всеми доступными средствами.





Иван Суверин

10 декабря 2019 года



