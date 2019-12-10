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Молодые орловские кулинары показали высокий уровень мастерства в столице

На XXIII Открытом чемпионате Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров студенты Орловского техникума сферы услуг завоевали две серебряных и две бронзовых медали. Соревнования проходили в Культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово».


Это уже не первая победа воспитанников техникума. Участники чемпионата снова доказали, что кулинары из провинции - достойные соперники столичным мастерам.

Галина Макунина, директор Орловского техникума сферы услуг: «76 лет мы участвуем в различных состязаниях, в том числе и в Москве, и не было ни разу, чтобы мы не привезли заслуженных наград».

За 20 минут приготовить пару коктейлей - такое задание было у барменов. Пропорции и последовательность соединения ингредиентов, выбор бокала, артистизм, эстетику движений и стиль работы барменов - все это учитывалось строгим жюри, в составе которого московские и иностранные шеф-повара и кондитеры, победители и призеры международных и всероссийских конкурсов кулинарного искусства.

Студенты техникума справились на отлично. У Антона Митюшкина - второе место за коктейль «Бакарди». Роману Шапошникову досталось задание приготовить коктейль «Космополитен». В результате - третье место.

Студент третьего курса Морозов Алексей представлял поварское искусство. За 20 минут ему нужно было приготовить и подать блюдо в трех экземплярах. И хотя его холодная закуска в европейской подаче не была отмечена призовым местом, для будущего повара это отличная возможность познакомиться с современными направлениями кулинарного искусства и оценить свой уровень подготовки. А вот Анастасия Сенина отличилась дважды. В номинации «Карвинг» она завоевала бронзовую медаль за живое выступление и серебро за домашнее задание. Умелые руки Насти за три часа превратили тыкву, цукини, морковь и другие плоды в произведения искусства. На суд жюри предстала композиция, в которой портреты выдающихся писателей - Бунина, Тютчева и Фета - объединял под своими крылами орел.

На торжественной линейке в техникуме участникам чемпионата и их педагогам вручили грамоты и премии, а всем студентам пожелали добиться таких же успехов и также ярко представлять свое мастерство на различных профессиональных конкурсах.


Татьяна Тимохина
10 декабря 2019 года
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