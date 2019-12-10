Цифровые избирательные участки будут созданы во всех субъектах РФ Орловский областной избирком уже начал подготовку к единому дню голосования 2020 года. Как она проходит, сегодня оценил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко. Его визит в наш регион начался со встречи с губернатором.





Евгений Шевченко отметил, что новые технологии хорошо себя зарекомендовали в единый день голосования, когда Орловщины выбирала депутата Госдумы. Наши земляки могли проголосовать в Москве на 30 цифровых избирательных участках. Явка там превысила средний показатель по региону.



Евгений Шевченко, член ЦИК РФ: «Есть абсолютное доверия избирателей к цифровым избирательным участкам. Поэтому в следующем году будет развернуто по всей стране во всех субъектах федерации тысячи таких цифровых избирательных участков. Можно будет на них проголосовать на выборах губернаторов, дополнительных выборах депутатов Государственной думы, и на выборах депутатов законодательных собраний субъектов РФ».

Какую работу избиркому предстоит провести в рамках подготовки к единому дню голосования в следующем году, Евгений Шевченко обсудил с самими членами областной и территориальных избирательных комиссий на совещании. Помимо организации избирательного процесса им предстоит узнать и научиться пользоваться новыми цифровыми сервисами для избирателей, которые будут применяться на цифровых избирательных участках 13 сентября 2020 года.



Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Убеждена, что опираясь на имеющийся профессиональный опыт и строго следуя нормам закона, мы сделаем всё необходимое для обеспечения безусловного общественного доверия к результатам выборов и легитимности избранных органов».





Антон Киселёв

10 декабря 2019 года



