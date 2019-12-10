Орловская область приняла участие в селекторном совещании по вопросам реализации национальных проектов Совещание в режиме видеоконференции провел сегодня Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Также участниками встречи стали федеральные министры и руководители субъектов РФ.





Как сообщает информационный портал Орловской области, в центре внимания участников селекторного совещания были национальные проекты «Экология» и «Жилье и городская среда». Дмитрий Медведев подчеркнул, что эти нацпроекты тесно взаимосвязаны, поскольку комфортная городская среда напрямую зависит от хорошей экологической обстановки.



В рамках нацпроекта «Экология» ключевая задача - создать работающую без сбоев отрасль по переработке отходов. Что касается нацпроекта «Жилье и городская среда», здесь внимание - на снижение ипотечной ставки.





Орловское Информбюро

10 декабря 2019 года



