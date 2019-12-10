Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- 100 млн. рублей из областного бюджета на решение самых острых проблем Орла. Деньги предназначены на закрытие долгов.



- Как противостоять новому тренду от наркодилеров? Проблему доступности «снюсов» обсудили в администрации области. Задача - всеми средствами снижать интерес подростков к наркотикам.



- «Тургеневский бережок» шагнул на новый уровень. Мы узнали планы организаторов.



- Секреты барменов-победителей. Орловские студенты отличились на столичном чемпионате по кулинарному искусству.



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Вести-Орёл

10 декабря 2019 года



